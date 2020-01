Dystrybutor filmu 365 dni zaprezentował kolejny materiał promujący wyczekiwaną adaptację bestsellerowej książki. Tym razem jest to teledysk piosenki zatytułowanej "Feel It" wykonywanej przez Michela Morrone, czyli filmowego Massimo.

fot. materiały prasowe / NEXT FILM

W teledysku "Feel It" wykorzystano nieopublikowane do tej pory fragmenty filmu 365 dni. Singiel jest zapowiedzią debiutanckiego album Michele Morrone "Dark Room". Płyta w rockowo-popowym klimacie będzie miała premierę w walentynki, czyli 14 lutego.

Film 365 dni to nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli to młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel, dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Aby podjąć ostatnią próbę ratowania związku, razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go.

W roli Laury zobaczymy Annę-Marię Sieklucką. W filmie 365 dni oprócz najgorętszego duetu aktorskiego zagrali również m.in.: Magdalena Lamparska (Olga), Natasza Urbańska (Anna), Grażyna Szapołowska (matka Laury), Tomasz Stockinger (ojciec Laury), Bronisław Wrocławski (Mario) oraz Otar Saralidze (Domenico).

Premiera 7 lutego 2020.