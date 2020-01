Na temat filmu wypowiedział się Chris Rock, który nie tylko będzie producentem, ale wystąpi również w jednej z głównych ról.

Wielokrotnie oglądając filmy w telewizji, czy podczas seansów kinowych, byłem pewien, że dodanie kilku scen komediowych, zdecydowanie poprawiło by odbiór produkcji. Uwielbiam Piłę, jednak tam zupełnie nie było miejsca na żadne żarty i tutaj jest pole do manewru. Jednak film ciągle będzie krwawy, choć dodamy trochę humoru. Nie zrobimy z tego komedii, ciągle produkcja będzie straszyć, w końcu to Piła.