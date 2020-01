Netflix nie zamierza oddawać pozycji lidera na rynku platform streamingowych. Konkurencja w postaci Amazon Prime Video, HBO Max czy Disney+ sprawia, że włodarze amerykańskiego giganta mają zamiar inwestować jeszcze większe pieniądze w oryginalne filmy i seriale. Kwota robi naprawdę wrażenie, bo ma to być ponad 17 miliardów dolarów.

Według najnowszej prognozy firmy BMO Capital Markets z Wall Street, Netflix zainwestuje w tym roku 17,3 mld dolarów na nowy kontent, który później trafi od oferty serwisu platformy streamingowej. Dla porównania w ubiegłym roku było to 15,3 mld dolarów. Z raportu wynika, że to i tak dopiero początek wielkich inwestycji włodarzy Netfliksa. Do 2028 roku wydatki na oryginalne treści mają wzrosnąć nawet do 26 mld dolarów.

Netflix zebrał do tej pory ponad 150 mln subskrybentów na całym świecie. Wiele firm w Hollywood zobaczyło, że streaming jest przyszłością i już teraz wzbudza wielkie zainteresowanie. Walt Disney czy WarnerMedia również chcą kawałek tortu dla siebie. W tym roku mają wystartować co najmniej trzy platformy streamingowe: HBO Max, NBC Peacock i Quibi, a warto też pamiętać o usługach na nieco mniejszą skalę, jak CBS All Access i Shudder. Widzowie będą mieli, więc ogromny wybór i na pewno wojna pomiędzy platforma streamingowymi o klienta będzie trwała bardzo długo.

Netflix musi inwestować w nowe produkcje, ponieważ z powodu wejścia na rynek nowych graczy, sporo praw tytułów licencjonowanych jest przez firmę traconych. Jednym z przykładów jest kultowy serial Przyjaciele, który znajdzie się ofercie HBO Max.