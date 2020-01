Stacja BBC America udostępniła pierwsze zdjęcia pochodzące z serialu fantasy zatytułowanego The Watch. Jego akcja rozgrywa się w kultowym już Świecie Dysku Terry’ego Pratchetta. Trzeba przyznać, że wygląda to obiecująco, zapraszamy do oglądania.

Akcja serialu skupia się na codziennej pracy ludzi, trolli, krasnoludów, wampirów, wilkołaków i kilku innych ras pełniących służbę w straży miejskiej największego, najstarszego i najbardziej niegodnego zaufania miasta na Dysku – Ankh-Morpork. Po latach bezsilności ta grupa wyrzutków, postanawia wyjść z cienia i wyrwać miasto ze szponów korupcji.

W obsadzie znajdują się m.in. Richard Dormer (Kapitan Sam Vimes), Lara Rossi (Lady Sybil Ramkin), Adam Hugill (Carrot), Jo Eaton-Kent (Cheery), Sam Adewunmi (Carcer Dun) oraz Marama Corlett (Kapral Angua). Za reżyserię odpowiadać będą Brian Kelly (Poldark: Wichry losu), Emma Sullivan (Doktor Who) i Craig Viveiros (The War of the Worlds). Głównym scenarzystą jest Simon Allen znany z serii Muszkieterowie.

Premiera serii zapowiedziana jest na 2020 rok, ogłoszono również, że w pierwszym sezonie nakręconych zostanie osiem epizodów.