Katarzyna Wielka z dawką humoru. Zwiastun serialu "The Great"

Stacja Hulu udostępniła premierowy teaser swojej najnowszej serialowej produkcji, która nosi tytuł The Great. Seria w gwiazdorskiej obsadzie ma przyjrzeć się z większym dystansem do historii Katarzyny II Wielkiej.

Produkcja będzie lekką satyrą na życie Katarzyn II Wielkiej, najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Serial nie ma być skierowany na jeden konkrety gatunek oraz jest określany jako anty-historyczny.

Za jego stworzenie odpowiada Tony McNamara odpowiedzialny za scenariusz filmu Faworyta. Za produkcje odpowiada Marian MacGowan, a w głównych rolach wystąpią Elle Fanning oraz Nicholas Hoult.

W jednym z wywiadów Fanning przyznała, że komediowe podejście do tematu historycznego, to dla nie zupełna nowość. Aktorka ujawniła, że nie skupiała się na szczegółowym poznaniu historii życia jej bohaterki, ponieważ postanowiono skupić się głównie na scenariuszu, dzięki czemu powstanie zupełnie świeże i humorystyczne podejście do często już opowiadanego tematu. Nie odwzorowując dokładnie historycznych wydarzeń oraz postaci, twórcy pozostawili sobie mnóstwo miejsca na różne eksperymenty. Zapowiada się całkiem intrygująca nowa seria.

Premiera serialu zapowiedziana jest na 15 maja 2020 roku.