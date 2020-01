James Corden z pomocą Steve’a Buscemiego i Tima Rotha odtworzył słynną scenę tortur z Wściekłych psów.

W wykonaniu Jamesa Cordena trzymająca w napięciu scena tortur oczywiście z przerażeniem wiele wspólnego nie ma, jest raczej zabawnym odwołaniem do twórczości wielkiego Quentina. Komik próbuje dobrać odpowiedni utwór do trudów wykonania powierzonego mu zadanie, ale niespecjalnie mu się to udaje. Tutaj oprócz oczywistego komizmu widzimy też odwołanie do muzycznej przygody mistrza, który wybór utworów do każdej produkcji traktuje priorytetowo, zadanie wykonuje bardzo pieczołowicie, stąd często w wywiadach po pokazach kinowych Quentin opowiada o całym procesie inspiracji, doboru muzyki do poszczególnych scen. Muzyka do jego ostatniego filmu Once Upon a Time in Hollywood to idealny przykład.

Zaproszeni do show Jamesa Cordena aktorzy: Steve Buscemi oraz Tim Roth mają tutaj okazję ponownie wejść w swoje role i trochę poeksperymentować. Roth marudzi, Buscemi bardziej akompaniuje przy wyborze odpowiedniego utworu. Podoba Wam się taki bonus i zabawne podejście do tematu?

Wściekłe psy trafiły do kin w 1992 roku.