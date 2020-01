Pojawił się pierwszy zwiastun oraz plakat serialu Motherland: Fort Salem, którego bohaterkami są czarownice z Salem, walczące dla armii Stanów Zjednoczonych. Coś dla każdego fana fantasy.

Akcja serii toczy się w alternatywnej rzeczywistości, w której nie doszło do wytępienia czarownic z Salem. Rząd USA od 300 lat ma podpisaną z nimi stosowną umowę, na mocy której kobiety posiadające zdolności magiczne muszą walczyć dla amerykańskiej armii. Przyglądamy się losom trójki młodych dziewczyn, które trafiają do tytułowego fortu, by tutaj szkolić się do walki oraz pogłębiać swoie zdolności magiczne. Niespodziewanie pojawia się wróg, dysponujący wielkimi czarami, kobiety muszą stawić mu czoła.

W obsadzie są Ashley Nicole Williams Taylor Hickson, Jessica Sutton, Lyne Renee, Demetria McKinney i Amalia Holm. Za sterami serialu stoi Eliot Laurence znany z serii Pazury. Premierowy epizod wyreżyserował Steven A. Adelson (Czarna lista, Beyond).

Premiera w USA będzie miała miejsce 18 marca, na kanale Freeform. Pierwszy sezon składać się będzie z 10 odcinków.