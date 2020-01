Gwiazda serii Avengers nawiązał współpracę z National Geographic, w ramach której stanie się prawdziwym SUPERBOHATEREM. Wszystko za sprawą produkcji "Limitless".

Kolejne przygody Thora zawitają do kin dopiero pod koniec 2022 roku, ale aktor wcielający się w główną postać nie zamierza siedzieć bezczynnie. Chris został zaangażowany w projekt "Limitless", który ma w naukowy sposób opowiedzieć o prawdziwych supermocach (tych do których przynajmniej teoretycznie mamy dostęp), być może odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania i przybliżyć nas do zrozumienia ludzkiego organizmu. Mowa tutaj o ludzkim zdrowiu, walce ze starzeniem się, czy radzeniu sobie w ekstremalnych warunkach. Produkcja została zapowiedziana podczas Television Critics Association.

Hemsworth ma zostać prawdziwym królikiem doświadczalnym, który będzie testował przełomowe biotechnologiczne rozwiązania.

Sama inicjatywa wydaje się być skrajnie niebezpieczna, ale równocześnie fascynująca! Hemsworth w oficjalnym oświadczeniu przyznał jednak, że chociaż całość brzmi przerażająco, to chęć pomocy innym wygrała.

Niestety na większą porcję informacji musimy jeszcze trochę poczekać. Jednym z producentów wykonawczych nowego show jest Darren Aronofsky, reżyser Czarnego łabędzia. Data premiery Limitless jest nieznana.