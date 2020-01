Pojawiły się nowe informacje odnośnie trzeciego filmu o przygodach Człowieka Pająka wchodzącego w skład MCU. Wiadomo już kiedy rozpoczną się zdjęcia do produkcji oraz gdzie będą one umiejscowione.

fot. materiały prasowe

Prace na planie kontynuacji cyklu, w skład którego wchodzą filmy Spider-Man: Homecoming i Spider-Man: Daleko od domu rozpoczną się w lipcu tego roku. Potrwać mają do listopada. W tytułowego bohatera po raz kolejny wcieli się Tom Holland.

Część ujęć odbędzie się oczywiście w studiu w Atlancie. Ekipa zawita także do Nowego Jorku, Los Angeles oraz co ciekawe na Islandię. Chodź jak na razie żadne szczegóły fabularne widowiska nie są znane, to spekuluje się, że w produkcji może pojawić się Kraven the Hunter, łowca, który w komiksach obrał sobie za cel złapanie Spider-Mana. Pochodzi on z Rosji i być może Islandia odegra rodzinny kraj antagonisty. Jednak jak już wcześniej wspomniałam są to tylko przypuszczenia, a na oficjalne informacje musimy jeszcze trochę zaczekać.

Premiera trzeciego filmu z serii zaplanowana jest na 16 lipca 2021 roku.