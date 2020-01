Bartosz Kruhlik, twórca Supernovej, otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera w konkursie głównym prestiżowej sekcji WORLD CINEMA podczas 18 edycji PIFF PUNE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL w Indiach. Film powstał w działającym przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studiu Munka.

fot. materiały prasowe

Jury podjęło decyzję o przyznaniu nagrody dla najlepszego reżysera filmu zagranicznego Bartoszowi Kruhlikowi za "utrzymany w mistrzowskim tempie, z mocną grą aktorską, świetnie zrealizowany film , porywającą opowieść o tragicznej stracie, o odpowiedzialności i odkupieniu". To jedna z dwóch nagród w tym konkursie.

Pune International Film Festival (PIFF) w Punie w stanie Maharasztra to jeden z największych indyjskich festiwali filmowych.

Gdy dowiedziałem się o nagrodzie za Najlepszą Reżyserię na festiwalu w PUNE, radość mieszała się z niedowierzaniem. To był bardzo mocno obsadzony konkurs, z tytułami które zaistniały już na największych światowych festiwalach, od Cannes przez Wenecję aż po Toronto. Sam fakt że startowaliśmy w konkursie głównym, był dla nas wyróżnieniem.

mówi Bartosz Kruhik

Obecny na festiwalu aktor Michał Pawlik mówił mi, że tamtejsza publiczność w trakcie pokazu bardzo żywo reagowała, po seansie widzowie podchodzili do niego i pytali, czy historia jest prawdziwa. Nie mogli uwierzyć, że tam mają te same problemy, co my tutaj. To bardzo cieszy, bo potwierdza że mimo różnic kulturowych, film jest uniwersalny i komunikuje się z widzem na całym świecie.