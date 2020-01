Hitowy film grozy Nie oddychaj z 2016 roku jednak doczeka się swojej kontynuacji. Od trzech lat kiedy wyszła ta informacja nie było żadnych nowych wieści odnośnie sequela. Teraz wiadomo już kto zasiądzie na reżyserskim stołku.

Nie będzie to twórca części pierwszej Fede Alvarez. Na reżysera wybrano Rodo Sayaguesa, który był współautorem scenariusza do oryginalnego filmu. Będzie to jego debiut reżyserski. Czy sobie poradzi? Na efekty jego pracy musimy jeszcze trochę poczekać.

Jeśli chodzi o aktorską obsadę, na razie wiadomo tylko, że powróci Stephen Lang, który ponownie wcieli się w ślepca. W części pierwszej zmuszony był ratować swój dobytek przed trójką włamywaczy, którzy liczyli na łatwy łup. Starszy mężczyzna miał jednak też swoje tajemnice.

Akcja kontynuacji rozgrywać ma się na kilka lat po wydarzeniach z części pierwszej. Mężczyzna prowadzi spokojne życie, jednak do czasu, bowiem dogonią go grzechy przeszłości. Jak na razie to jedyne informacje jakie zostały podane odnośnie fabuły produkcji. Zdjęcia do sequela rozpocząć mają się w kwietniu tego roku.

Film Nie oddychaj dostępny jest na platformie Netflix.