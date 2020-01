Od premiery filmu Skarb narodów: Księga tajemnic minęło już 13 lat, jednak Walt Disney zamierza powrócić do przygodowej serii i zrealizować kolejną odsłonę historii Benjamina Franklina Gatesa.

The Hollywood Reporter podało informację o zatrudnieniu scenarzysty Chrisa Bremnera przez Walta Disneya. Otrzymał on zadanie napisania skryptu do filmu "National Treasure 3". Wytwórnia liczy, że jego tekst będzie na tyle dobry, że wreszcie będzie można rozpocząć prace na planie kontynuacji. Dotychczasowe scenariusze były rozczarowujące, przez co nikt nie odważył się dać zielonego światła.

Na razie nie zostało potwierdzone czy gwiazda serii – Nicolas Cage, powróci do roli Benjamina Franklina Gatesa, jednak można bezpiecznie założyć, że tak się stanie. Aktor od lat stara się i wspiera projekt, więc wciąż jest zainteresowany tytułem.

Nie jest również jasne czy reżyserów dwóch poprzednich części, czyli Jon Turteltaub otrzyma prace nad trzecią odsłoną "Skarbu narodów". Pewne jest, że funkcję producenta ponownie będzie pełnił Jerry Bruckheimer.

Cieszycie się, że wytwórnia Walta Disneya zdecydowała się na reaktywację tej serii?