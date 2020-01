Simon Pegg potwierdził swój udział w siódmej i ósmej części serii "Mission: Impossible".

To zdecydowanie rewelacyjna wiadomość dla fanów talentu aktora i całej serii o przygodach Hunta. Postać wykreowana przez Simona, czyli Benji Dunn dodaje kolorytu i idealnie uzupełnia wątek głównego bohatera. Humor i jeszcze raz humor!

Christopher McQuarrie wyreżyseruje dwa kolejne filmy "Mission: Impossible". Najwyraźniej współpraca Toma Cruise'a z tym reżyserem układa się idealnie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to przygoda obu Panów sięgnie 4 filmów razem. Do tej pory na koncie reżysera są Mission: Impossible – Rogue Nation oraz Mission: Impossible – Fallout.

Tym razem przerwa pomiędzy filmami nie będzie tak długa jak ostatnio. S*iódma produkcja trafi do kin 23 lipca 2021 roku, a ósma 5 sierpnia 2022 roku.* Miejmy nadzieje, że takie tempo pracy nie wpłynie na jakość zebranego materiału i efekty pracy w montażowni. Trzymamy kciuki!

W obsadzie pojawią się ponownie Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Hayley Atwell, Nicholas Hoult (łączony z rolą czarnego charakteru), Pom Klementieff i Shea Whigham oraz wspomniany Simon Pegg.

Ostatni film z cyklu zarobił na świecie 791 milionów dolarów przy budżecie 178 milionów.