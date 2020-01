2. Sezon serialu Sex Education jeszcze nie ostygł na platformie NETFLIX, a w sieci pojawił się materiał nawiązujący do fabuły i promujący temat na polskim youtubie.

O temacie seksu w kontekście serialu Sex Education rozmawiają: celebrytka Julia Wieniawa, youtuber Grabari oraz autorka bloga "Co z tym seksem?", Kasia Koczułap.

Otis Milburn nie ma wprawdzie doświadczenia w TYCH sprawach, ale ma matkę, która jest seksuologiem. Dla tego licealisty niczym nowym nie są podręczniki, filmy ani długie otwarte rozmowy o seksie. Cóż poradzi na to, że trochę przez przypadek stał się ekspertem od seksu? Nie pozostaje mu nic innego jak pójść w ślady matki i wykorzystać swoją wiedzę, by zaimponować innym oraz podskoczyć w szkolnej hierarchii. Otis wspólnie z błyskotliwą buntowniczką postanawia potajemnie udzielać porad seksualnych swoim rówieśnikom, którzy przychodzą do niego z dziwnymi i niezwykłymi problemami. Wkrótce jednak uświadamia sobie, że być może sam potrzebuje terapii.

W serialu grają Asa Butterfield jako Otis, Gillian Anderson oraz niesamowita Emma Mackey.

Drugi sezon serialu Sex Education zadebiutował 17 stycznia.