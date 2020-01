31 stycznia w kinach pojawi się „SuperPies i TurboKot”, czyli przezabawna opowieść dla bardzo młodych widzów o najwspanialszych superbohaterach w historii czworonogów. Dystrybutor filmu nie zapomina przy tym o prawdziwych zwierzętach potrzebujących pomocy, postanowił więc wesprzeć darowizną fundację Rasowy Kundel.

Fundacja Rasowy Kundel działa lokalnie już od wielu lat, odnosząc sukcesy na polu psich adopcji. Porzucone zwierzęta, które trafiają pod skrzydła fundacji zostają objęte opieką weterynaryjną i przygotowywane są do adopcji stałej. Celem adopcyjnym jest taki dobór psa do rodziny, by przez wiele lat mogli wspólnie cieszyć się radosnym życiem.

Fundacja, rotacyjnie, ma w swojej pieczy ok. 40 zwierząt. W 2018 roku przyjęto w sumie 117 psów, spośród których 112 znalazło domy. W 2019 przyjęto 137 zwierzaków i one również mają już nowych właścicieli.

Jak zostać SuperPsem? Wystarczy pół wieku w kosmosie! Po powrocie na Ziemię, lojalny Pies wyrusza na poszukiwania swego właściciela. Niestety, trafia do małego miasteczka, gdzie złowrogi glina Niemilak prowadzi obławę na bezbronne zwierzęta. Z pomocą SuperPsu przychodzi… TurboKot! Wspierani przez nieustraszoną Karotkę walczą o dobro zwierząt. Zanim jednak wspólnymi siłami odnajdą dom, czeka ich masa przygód, dzięki którym odkryją w sobie moc superbohaterów.

