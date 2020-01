Twórcy kinowych hitów Ups! Arka odpłynęła i Luis i obcy zapraszają na wspaniałą wyprawę do krainy magii.

Plakat filmu pt. BAYALA I OSTATNI SMOK

Pełna elfów i smoków animacja Bayala i ostatni smok przenosi widzów prosto do świata kultowych zabawek Schleich, w którym nie sposób się nudzić. To tutaj odkryjecie moc wróżek i siłę marzeń. Odnajdziecie fantastyczne zwierzęta i poznacie zaklęcia zdolne pokonać każdą przeszkodę. A wszystko to w towarzystwie sympatycznych bohaterów i rytmie przebojowych piosenek! Bayala i ostatni smok – najbardziej magiczna historia 2020 roku – rzuci swój czar w Walentynki.

Przez stulecia czarodziejska kraina Bayala była szczęśliwym domem dla elfów i wróżek. Wszystko zmieniło się, gdy podstępna królowa Ophira porwała i uwięziła smoki – źródło życiodajnej, magicznej mocy. Na szczęście nie wszystko jest jeszcze stracone. Nadzieja na ocalenie pojawia się, gdy odnalezione zostaje ostatnie smocze jajo, a wraz z nim szansa na to, że magia może powrócić. Jest tylko jeden warunek! Pierwszą rzeczą jaką musi zobaczyć wyklute pisklę, są jego rodzice. Aby do tego doszło, siostry Surah, Sera i przyjaciele wyruszają w pełną przygód i niebezpieczeństw podróż. Zrobią wszystko, by połączyć młodego smoka z rodzicami, zjednoczyć zwaśnione plemiona elfów i przywrócić wieczną magię do Bayala.

Za reżyserię animacji odpowiadają: Aina Järvine oraz Federico Milella. Produkcją zajęło się Studio Rakete.