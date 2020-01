To już oficjalne! Platflorma Netflix kupiła prawa do filmu Bradleya Coopera o kompozytorze Leonardzie Bernsteinie.

Bradley Cooper ustrzeli potrójną koronę. Zagra w filmie główną rolę, wyreżyseruje go oraz wyprodukuje. Scenariusz aktor napisał wspólnie z Joshem Singerem. Akompaniować mu będą same tuzy: Martin Scorsese, Steven Spielberg, Fred Berner, Amy Durning oraz Kristie Macosko Krieger.

Projekt stał się priorytetem dla wytwórni Paramount już w 2018 roku. Film oprócz genialnej muzyki kompozytora ma skupić się na pięknej, romantycznej historii małżeństwa Bernstein. Możemy domyślać się, że spora rola czeka aktorkę, która na castingu zostanie wybrana do roli Felicii. Sam kompozytor mówił o sobie, że jest pół kobietą, pół mężczyzną i był w co najmniej kilku relacjach z mężczyznami. Jego żona zdawała sobie z natury swojego męża, co nie przeszkodziło im w szczęśliwym małżeństwie i spłodzeniu trójki dzieci.

Scorsese kilka lat temu zamierzał zająć się projektem przy współpracy z Paramount, kiedy to Singer był jedynym scenarzystą, ale odsunął się, aby zrobić miejsce Cooperowi. Spory wpływ na decyzję legendy kina miał jego napięty harmonogram i koncentracja na realizacji Irlandczyka.

Produkcja ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Premiera kinowa (podobnie jak w innych przypadkach) wyprzedzi pojawi się produktu na platformie.