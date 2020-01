Jeżeli macie niepełną listę obejrzanych produkcji biorących udział w wyścigu o Oscary przed ceremonią, a macie potrzebę ją zapełnić z miłości do tego wydarzenia, ale i animacji, to jest niepowtarzalna okazja. Oscar Nominated Shorts 2020 – 9 lutego, godz. 20:45 w Warszawskim kinie Muranów.

Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie filmu. Najważniejsi przedstawiciele branży filmowej od lat 30. XX wieku nie zapominają uhonorować również krótkiego metrażu, który stanowi istotną część amerykańskiej kinematografii. Podczas tegorocznego rozdania nagród konkursu o złotą statuetkę zawalczy 15 filmów krótkometrażowych w trzech kategoriach: film animowany, aktorski i dokumentalny. Chociaż są rzadziej wspominane w mediach niż filmy pełnometrażowe, krótkie produkcje prezentują równie istotne, inspirujące historie w innowacyjnej formie. Oscar Nominated Shorts 2020 to świetna okazja, by przyjrzeć się najlepszym produkcjom krótkometrażowym na świecie, skumulowanym w wyjątkowe doświadczenie filmowe. Dystrybutorem zestawu animacji Oscar Nominated Shorts jest Fundacja Ad Arte. 9 lutego o 20:45 zapraszamy do kina Muranów na jedyny pokaz animacji nominowanych do Oscara. Bilety w cenie 25 zł, szczegóły wkrótce na https://kinomuranow.pl.

Najlepszy krótkometrażowy film animowany:

Daughter (Dcera), reż. Daria Kashcheeva, Czechy 2019, 15’

Podczas pobytu w szpitalu, córka wspomina moment z dzieciństwa, kiedy chciała podzielić się ze swoim ojcem przeżyciem znalezienia rannego ptaka.Nieporozumienie doprowadziło do utraty ojcowskiego ciepła, rozbitej na wiele lat, aż do tej chwili w szpitalnej sali, kiedy okno zostaje rozbite przez małego ptaszka.

Hair Love, reż. Matthew A. Cherry, USA 2019, 7’

W tej wyjątkowej historii o pewności siebie i ojcowskiej miłości do córki, zadaniem taty jest uczesanie swojej córki Zuri i ułożyć jej wymarzoną fryzurę.

Kitbull, reż. Rosana Sullivan, USA 2019, 9’

Wyprodukowany przez Kathryn Hendrickson KITBULL, w reżyserii Rosana Sullivana, pokazuje nieoczywistą więź powstałą między dwoma stworzeniami: bezwarunkowo niezależnym bezpańskim kotem oraz pitbullem. W ten sposób doświadczają przyjaźni po raz pierwszy.

Memorable, reż. Bruno Collet, Francja 2019, 12’

Dla Louisa i jego żony Michelle świat wydaje się być innym miejscem. W zasadzie, ostatnio ich życie jest ciągiem samych dziwnych zdarzeń.

Sister, reż. Siqi Song, USA 2018, 8’

Mężczyzna wraca do wspomnień z dzieciństwa, kiedy dorastał z irytującą młodszą siostrą w latach 90. w Chinach. Jak mogłoby wyglądać jego życie, gdyby sprawy potoczyły się inaczej?

The Bird and The Whale, reż. Carol Freeman, Ireland 2018, 7’

Mały wieloryb oddzielony od rodziny znajduje ptaka w klatce ocalałego z rozbitego statku. Razem podejmują walkę o przetrwanie, zagubieni pośrodku morza.

Hors Piste, reż. Léo Brunel, Loris Cavalier Francja 2019, 7’

Dwóch najlepszych ratowników w regionie wylatuje na kolejną misję. Niby pełna profeska i skuteczność, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem.

Henrietta Bulkowski, reż. Rachel Johnson, USA 2019, 16’

Zdeterminowana młoda kobieta, dotknięta garbem, za wszelką cenę chce spełnić swoje marzenie i zwiedzić świat. Oto historia jej drogi do szczęścia.

Maestro, reż. Florian Babikian, Victor Caire, France 2019, 2’

W głębi lasu grupa dzikich zwierząt zaczyna nocną operę pod batutą wiewiórki.

czas trwania: 83 min.

Tyle przygód, My z pewnością tego nie ominiemy i wszystkim, którzy mają taką możliwość też radzimy, by lepiej tego nie przegapili!