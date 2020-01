Sony Classical zrealizuje ścieżkę dźwiękową do filmu The Windermere Children.

Album zawierał będzie oryginalną muzykę skomponowaną przez Alexa Baranowskiego (Nureyev: Lifting the Curtain). Ścieżka zostanie wypuszczona już 24 stycznia, teraz jest dostępna w przedsprzedaży na Amazon. The Windermere Children został napisany przez Simona Blocka, za kamerą stanął Michael Samuels. Film opowiada prawdziwą historię grupy dzieci, które przeżyły nazistowski holokaust, gdy przybywają do posiadłości Calgarth nad jeziorem Windermere w Anglii. Dramat będzie miał premierę w Wielkiej Brytanii 27 stycznia na antenie BBC Two.

Pełna lista utworów:

1. A New Beginning (3:10)

2. Salek’s Theme (1:04)

3. Inseparable (2:23)

4. Escape to the Woods (1:16)

5. Stolen Bikes (1:00)

6. A Family Lost (0:51)

7. Bad Dreams (2:26)

8. Painting Pictures (1:13)

9. Haunted By the Past (1:43)

10. Letters from the Red Cross (2:23)

11. Prayer for the Dead (1:16)

12. Thoughts of Home (1:12)

13. Sala Paints (1:11)

14. Rozhinkes mit Mandlen (2:03)

15. Arriving for the Game (1:03)

16. England Is Very Green (1:10)

17. A Brother Returns (1:26)

18. The Windermere Children (5:04)

19. A Life Lived (1:26)