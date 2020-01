Arcade Fire (kanadyjski zespół indierockowy założony w 2003 roku w Montrealu przez małżeństwo Wina Butlera i Régine Chassagne) dołoży swoją cegiełkę do przemysłu filmowego.

Cegiełka (tutaj chyba bez niespodzianek) dokładana w muzycznym stylu. Członek zespołu Richard Reed Parry przymierza się do stworzenia swojej debiutanckiej ścieżki dźwiękowej do dramatu, pod tytułem The Nest. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Sean Durkin.

Richard Reed Parry jest kanadyjskim multiinstrumentalistą, kompozytorem, producentem. W zespole Arcade Fire gra na wielu instrumentach, często rotując między gitarą, kontrabasem, perkusją, celestą, klawiszami i akordeonem.

Na dużym ekranie pojawią się: Jude Law, Carrie Coon, Charlie Shotwell oraz Oona Roche.

Film opowiada o charyzmatycznym przedsiębiorcy, który wraz z rodziną przenosi się do Anglii. Biznesmen kierowany marzeniami o czerpaniu zysków z boomu lat 80. w Londynie musi zmierzyć się z prawdą leżącą u podstaw jego małżeństwa.

Ed Guiney wespół z Durkinem odpowiada za produkcję. The Nest będzie miał swoją premierę w tym tygodniu na 2020 Sundance Film Festival.

Poniżej Richard Reed Parry podczas jednej z podróży: