Wytwórnia Wild Eye Releasing, którą znamy z takiego hitu jak The VelociPastor, nie przestaje zaskakiwać i przygotowała dla fanów kolejną produkcję zatytułowaną Ouija Shark. Tematem przewodnim nowego bardzo, ale to bardzo nisko budżetowej produkcji jest morderczy duch rekina. Zapraszamy do zapoznania się ze zwiastunem oraz posterem.