Patryk Vega zapowiedział swój kolejny film. W sieci pojawił się materiał wideo, który jest zapowiedzią pełnego zwiastuna do filmu Small World. Jak się okazuje będzie go można zobaczyć przed innym filmem wyreżyserowanym przez polskiego filmowca, który już niebawem zawita do rodzimych kin – Bad Boy.

Small World ma być filmem, który skupi się na opowiedzeniu historii związanej z handlem dziećmi. Z zapowiedzi, którą znajdziecie poniżej wynika, że tropem handlarzy ruszy polski policjant, który będzie chciał uratować małą dziewczynkę z rąk oprawcy.

Oczywiście ciężko wyrokować coś po niespełna minutowej zajawce będącej tak naprawdę zapowiedzią pełnego zwiastuna, ale chyba można zakładać, że będzie to nieco inne kino, aniżeli to, do którego przyzwyczaił nas Patryk Vega. W obsadzie aktorskiej znaleźli się między innymi Piotr Adamczyk oraz Julia Wieniawa.

Na razie nie ma informacji o oficjalnej dacie premiery filmu. Możliwe, że dowiemy się tego już niebawem, ponieważ pełny zwiastun będzie prezentowany przez filmem Bad Boy, który do kin zawita już w lutym. Co sądzicie o tej zapowiedzi?