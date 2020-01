Wiedźmin miał być sukcesem platformy streamingowej Netflix, jednak chyba nikt nie spodziewał się, że produkcja odniesie aż taki triumf. Włodarze amerykańskiego giganta zamierzają zatrzymać fanów na dłużej i już planują inne projekty osadzone w tym uniwersum.

Co prawda na drugi sezon serialu przyjdzie nam nieco poczekać, jednak Netflix zamierza jakoś wynagrodzić to fanom. W planach jest realizacja filmu animowanego noszącego tytuł "The Witcher: Nightmare of the Wolf". Autorem scenariusz jest Beau DeMayo, który miał okazje pracować również przy serialu aktorskim.

Więcej szczegółów na razie nie ma, ale można bezpiecznie założyć, że głosu postaci użyczy Henry Cavill. Drugi sezon aktorskiego serialu będzie dostępny w ofercie Netfliksa dopiero w 2021 roku.

Wiedźmin to epicka opowieść na podstawie kultowej sagi fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Geralt z Rivii, samotny zabójca potworów, usiłuje odnaleźć się w świecie, w którym ludzie bywają gorsi niż bestie, na które poluje. Przeznaczenie splata jego losy z potężną czarodziejką i skrywającą groźną tajemnicę młodą księżniczką. Razem muszą stawić czoła licznym zagrożeniom na pogrążającym się w chaosie Kontynencie.