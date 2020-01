W sieci pojawił się polski zwiastun filmu Zdrajca, którego reżyserem Marco Bellocchio.

W centrum opowieści znajduje się Tommaso Buscetta, boss, który złamał omertę, czyli mafijną zmowę milczenia. Jego zeznania doprowadziły do najgłośniejszego procesu przeciwko Cosa Nostrze: tzw. maxiproces doprowadził do skazania 362 przywódców przestępczej organizacji. Było to największe w historii zwycięstwo państwa nad mafią.

Flm nagrodzony kilkunastominutową owacją na festiwalu w Cannes, gdzie startował w konkursie głównym jest oparty na faktach co jeszcze mocniej przybliża nas do losów bohatera, jego poczynania stają się wiarygodne, tym bardziej, że Tommaso jest zarazem ścigającym i ściganym.

W najdroższym ze swoich filmów mistrz Bellocchio bez wahania zdradza romantyczną, gangsterską narrację spod znaku "Ojca chrzestnego" na rzecz surowej rekonstrukcji brutalnych wydarzeń. Fascynujące ekranowe dochodzenie skupia się na przemianie Buscetty, dla którego La Cosa Nostra, "nasza sprawa", zaczęła znaczyć coś zupełnie innego, niż chcieliby szefowie klanów. Co ważne, reżyser nie psychologizuje, nie zgaduje intencji przestępcy, za to z pasją kreśli sytuację człowieka najpierw ściganego przez policję, a później przez mafię, który większość życia spędził w ukryciu.

Trzeba przyznać, że Zdrajca już od samego początku kusi widza wiarygodnością, zobaczymy jak wypadnie na naszym rynku. Czy realistyczna opowieść o mafii zyska uznanie? Jak sądzicie?

Film w kinach od 13 marca.