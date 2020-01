Antek Królikowski kontra Adam Zdrójkowski – w tych zmaganiach zwycięzca może być tylko jeden. Przed wami zaciekła rywalizacja o rękę i serce pięknej księżniczki. Kto wygra ten pojedynek? Zobaczcie materiał z gwiazdami dubbingu i poczujcie przedsmak emocji, jakie czekają na was w przebojowej, komediowej animacji Śnieżka i Fantastyczna Siódemka!

Kompletnie zaskakująca, nieprzewidywalna i czarująca humorem nowa wersja ulubionej bajki wszystkich pokoleń o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Przygotujcie się na przewrotną przygodę z wielkim przesłaniem o tym, że prawdziwe piękno tkwi w nas samych i nie jest tym czym wydaje się na pierwszy rzut oka. Oprawą muzyczną zajął się Geoff Zanelli – autor ścieżki dźwiękowej do widowiska Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara. W polskiej wersji językowej filmu, w roli Śnieżki usłyszymy Julię Kamińską , o jej magiczny pocałunek będą zabiegać niezwykle przystojni, ale niestety również bardzo zaczarowani młodzieńcy, którym głosów użyczyli: Antek Królikowski oraz Adam Zdrójkowski, a w roli złej czarownicy wystąpiła Anna Guzik.

Pamiętacie jak wygląda Królewna Śnieżka? To teraz o niej zapomnijcie, bo w tej bajce na początku wygląda nieco… inaczej. Jest po prostu troszeczkę niższa i okrąglejsza niż zazwyczaj. Jednak, kiedy przypadkowo w jej ręce wpada para magicznych pantofelków, za ich sprawą dziewczyna zmienia się nie do poznania i przybiera postać klasycznej królewny, jaką dobrze znacie. Wkrótce poznaje zawadiacką bandę siedmiu krasnoludków. Ona jeszcze tego nie wie – ale każdy z miniaturowych dżentelmenów to tak naprawdę książę, na którego rzucono podstępny czar. Jeżeli któryś z nich chce odzyskać dawną postać przystojnego młodzieńca, musi zostać pocałowany przez najpiękniejszą kobietę na świecie. Kiedy w życiu siedmiu krasnoludków pojawia się pełna uroku Śnieżka w czerwonych pantofelkach, każdy zaczyna zabiegać o jej względy i obowiązkowego całusa. Jednak czyha na nich ogromne niebezpieczeństwo. Oto zła macocha królewny za pomocą czarów pragnie odzyskać swoją młodość. Skrywającą swój sekret Śnieżkę i wymyślające coraz to nowe zaloty krasnoludki czeka wielka przygoda. Wkrótce wszyscy przekonają się, że prawdziwe piękno to rzecz bezwzględna, jeśli patrzy się sercem!

Śnieżka i Fantastyczna Siódemka w kinach już 24 stycznia.