Śpieszymy donieść, że niezależna wytwórnia muzyczna Bella Union wypuści album ze ścieżką dźwiękową z serialu Sex Education (oryginalnej produkcji Netflixa).

Album będzie zawierał wszystkie utwory napisane i skomponowane przez Ezre Furmana. Premiera cyfrowej wersji już w piątek 24 stycznia, przedsprzedaż klasycznie dostępne na Amazon. Płyta wejdzie do sprzedaży trochę później, dokładnie 10 kwietnia 2020. Drugi sezon lotnego serialu jest dostępny od 17 stycznia na platformie Netflix. Oglądacie?

Pełna lista utworów:

1. Coming Clean (2:07)

2. Love You So Bad (3:42)

3. Every Feeling (2:46)

4. Dr. Jekyll & Mr. Hyde (3:48)

5. Care (3:16)

6. Restless Year (2:28)

7. Early Rain (2:54)

8. La Madrugada (3:51)

9. I Can Change (4:54)

10. Amateur (3:01)

11. My Zero (3:58)

12. Good Book (2:36)

13. Body Was Made (3:34)

14. If Only the Wind Would Blow Me Away (3:02)

15. Can I Sleep in Your Brain (3:57)

16. Devil or Angel (2:17)

17. At the Bottom of the Ocean (3:24)

18. Splash of Light (2:00)

19. The Queen of Hearts (4:57)