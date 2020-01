Wyprodukowany za "zaledwie" 55 milionów dolarów Joker niespodziewanie okazał się jednym z największych filmowych przebojów roku 2019. Przeznaczona dla dorosłych widzów opowieść o "narodzinach" najsłynniejszego przeciwnika Batmana, zarobiła w kinach ponad miliard dolarów i jest czarnym koniem oscarowej rywalizacji w roku 2020.

Nagrodzony dwoma Złotymi Globami film z fenomenalnym Joaquinem Phoenixem w roli tytułowej zadebiutuje na 4K UHD Blu-ray™, Blu-ray™ i DVD już 29 stycznia.

Wiecznie samotny w tłumie Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) pragnie kontaktu. Mimo to, kiedy idzie brudną ulicą Gotham City, podróżuje przez miasto pełne podziałów i rozczarowań, pociągiem pokrytym graffiti, ukrywa swoją prawdziwą twarz pod dwiema maskami. Jedną z nich przywdziewa każdego dnia, nakładając makijaż klauna do pracy. Drugiej nie może zdjąć nigdy. To iluzja, jaką otacza się, aby przesłonić fakt, że nie może poczuć się częścią świata wokół, że wciąż jest niezrozumianym facetem, którego życie raz po raz nokautuje. Nieznający ojca Arthur ma wrażliwą matkę, która jest być może także jego najlepszą przyjaciółką. To ona przezwała go kiedyś "Wesołkiem". Ten pseudonim przykleił mu do twarzy uśmiech, za którym kryje się cierpienie serca. Jako wyrzutek, prześladowany przez nastolatków na ulicach, wyszydzany przez urzędników w metrze, a nawet wyśmiewany przez klaunów, z którymi pracuje, jeszcze bardziej odkleja się od otaczającego go społeczeństwa.

Uwielbiam złożoność postaci Jokera. Uznałem, że jego narodziny są warte zbadania w filmie, bo nikt tego wcześniej nie zrobił. Nawet w kanonie nie istnieje formalnie uznana wersja jego początku. Dlatego wraz ze Scottem Silverem napisaliśmy wersję historii o złożonej i skomplikowanej postaci, o tym, jak się zmienia i… spada w otchłań. Właśnie to mnie interesowało. Nie historia Jokera, ale historia stawania się Jokerem.

mówi o swoim najnowszym filmie jego reżyser i współscenarzysta Todd Phillips

Arthur w interpretacji Phillipsa i Silvera to człowiek uwięziony w błędnym kole niezrozumianych sygnałów. Nawet jego niekontrolowany, niestosowny śmiech, który tym bardziej przybiera na sile, im bardziej próbuje go powstrzymać, nie przysparza mu sympatii ze strony spotykanych na co dzień osób. Przeciwnie, staje się on kolejnym powodem do drwin i wyobcowania ze społeczności Gotham.

Były chwile, kiedy współczułem mu, nawet wydawało mi się, że rozumiem jego pobudki. Ale po chwili decyzje, jakie podejmował, znów były dla mnie odpychające. Odegranie tej postaci stanowiło dla mnie wyzwanie jako dla aktora. Wiedziałem też, że będzie to wyzwanie dla widowni i ich wcześniejszego pojęcia o Jokerze, bo w tym fikcyjnym świecie, podobnie jak w tym prawdziwym, nie ma prostych odpowiedzi.

wspomina odtwórca tytułowej roli Joaquin Phoenix

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU BLU-RAY:

Powitajcie… Jokera!

Z planu: Spojrzenie zza kulis na powstawanie filmu

Alternatywne ujęcia z udziałem Joaquina Phoenixa

Przymiarki kostiumów i wiele więcej!

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU DVD: