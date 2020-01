W części europejskich państw nowa platforma Disney + wystartuje o tydzień wcześniej niż początkowo było to planowane. Jednak dalej nie wiadomo kiedy i czy w ogóle możliwość jej subskrypcji pojawi się w Polsce.

Platforma od 24 marca br. dostępna będzie w ośmiu europejskich krajach. Pierwszymi wybrańcami są Francja, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Austria, Szwajcaria i Irlandia. Latem dołączy do nich Belgia, Portugalia i kraje skandynawskie.

Podana została także informacja odnośnie ceny subskrypcji. Za miesiąc użytkowania platformy trzeba będzie zapłacić 6,99 euro. W Wielkiej Brytanii będzie to 5,99 funta.

Platforma Disney + wystartowała 12 listopada ubiegłego roku. To na niej zadebiutował bijący rekordy popularności pierwszy aktorski serial z uniwersum Gwiezdnych wojen – The Mandalorian. Z szacunków przeprowadzonych przez Disneya w ciągu 4 najbliższych lat liczba subskrybentów platformy wynosić ma od 60 do 90 mln widzów. Jednak, aby dogonić największego giganta streamingowego Disney będzie musiał mocno się postarać, bowiem Netflix w roku 2018 posiadał ponad 150 mln subskrypcji. A Wy czekacie na udostępnienie nowej platformy w Polsce czy wystarczają Wam te już dostępne?