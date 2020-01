Rozpoczęły się zdjęcia do ''Nightmare Alley'' Guillermo del Toro

Jak poinformował producent J. Miles Dale, rozpoczęły się już zdjęcia do nowego horroru Guillermo del Toro pt. Nightmare Alley. Będzie to produkcja w stylu noir.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada del Toro, twórca takich filmowych hitów jak Labirynt Fauna, Kształt wody czy Crimson Peak. Wzgórze krwi oraz serialu o wampirach Wirus. Fani reżysera cenią go za to, iż w swoich projektach stosuje unikalny styl, który go wyróżnia, a filmom nadaje specyficznego uroku i klimatu.

Film Nightmare Alley jest trzecim z kolei projektem Dale’a i del Toro. Pracowali oni razem nad nagrodzonym Kształtem wody i nad horrorem Antlers, którego premiera w tym roku.

W aktorskiej obsadzie znajdują się Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Willem Dafoe, Ron Perlman, Mark Povinelli, David Strathairn, Richard Jenkins i Holt McCallany.

Fabuła filmu oparta jest na powieści Williama Lindsaya Greshama o tym samym tytule co film. Nie będzie to jej pierwsza adaptacja, bowiem już w 1947 roku powstał film noir Nightmare Alley z Tyronem Powerem w roli głównej. Ukazana zostanie wątpliwa moralność amerykańskiego show-biznesu lat 40. Zobaczymy obskurny świat objazdowego cyrku osobliwości. Cooper wcieli się w skorumpowanego oszusta, u którego boku stoi nikczemna lekarka psychiatrii. Razem oszukują i manipulują innymi ludźmi, równocześnie nie będąc szczerymi wobec samych siebie.