Momentum Pictures opublikowało zwiastun thrillera Escape from Pretoria inspirowanego prawdziwymi wydarzeniami. W jednej z głównych ról gwiazda serii filmów o Harrym Potterze – Daniel Radcliffe.

Radcliffe wraz z Danielem Webberem uciekają z pilnie strzeżonego więzienia w Pretorii. Wcielają się oni odpowiednio w Tima Jenkena i Stephena Lee, którzy w 1978 roku zostali osadzeni jako więźniowie polityczni za udział w tajnych operacjach anty apartheidowych Afrykańskiego Kongresu Narodowego Nelsona Mandeli. Postanawiają uciec, chodź do tej pory nikomu się to nie udało. Przygotowania do akcji trwają prawie 2 lata, ale opłaca się. Przy pomocy 10 własnoręcznie zrobionych drewnianych kluczy otwierają drzwi do wolności. Historia ta nie tylko ukazuje wielką wolę tych dwójki zwykłych ludzi, ale i ich walkę w dążeniu do równości wszystkich, której stali się zarówno ofiarami, jak i symbolem.

W aktorskiej obsadzie znajdują się także Ian Hart, Mark Leonard Winter i Nathan Page. Za reżyserię odpowiada Francis Annan, który pracował na scenariuszu swojego autorstwa i L.H. Adamsa. Projekt oparty jest o autobiograficzną książkę jednego z uciekinierów – Tima Jenkina pt. Inside Out: Escape from Pretoria Prison.

Premiera filmu już 6 marca br. Wtedy to wejdzie on do kin, pojawi się w serwisach VOD oraz w wersji cyfrowej.