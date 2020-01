W sieci pojawił się zwiastun nadchodzącego horroru The Lodge, za który odpowiadają twórcy Widzę, widzę z 2014 roku, filmu, który stał się oficjalnym kandydatem Austrii do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Zerknijcie na poniższą zapowiedź i koniecznie dajcie znać w komentarzach co myślicie o tym projekcie.

Za reżyserię odpowiada duet Veronika Franz i Severin Fiala. Oboje są także autorami scenariusza wraz z Sergio Casci. W obsadzie znajdują się Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh, Alicia Silverstone i Richard Armitage.

Fabuła skupi się na mężczyźnie z dwójką dzieci, który planuje poślubić młodą narzeczoną – Grace. Do tej pory relacje między nią, a rodzeństwem nie były zbyt udane. Aby to zmienić przyszła rodzina wybiera się do chatki na pustkowiu, gdzie planuje spędzić pierwsze wspólne święta. Jednak nic z tego się nie udaje, bowiem Richard zostaje wezwany do pracy, a Grace zostaje sama z Aidanem i Mią. Dzieci robią wszystko, aby uprzykrzyć życie przyszłej macosze. Jednak kiedy przychodzi śnieżyca i zostają oni odcięci od świata w domku zaczyna dochodzić do niewytłumaczalnych zjawisk, budzących skojarzenia z okultyzmem. Grace wraz z dziećmi musi walczyć o przetrwanie i uwolnienie się od niewidzialnego zła, które ma związek z jej mroczną przeszłością.

Film The Lodge miał swoją premierę w styczniu zeszłego roku na Festiwalu Filmowym Sundance. Do kin trafi on już 7 lutego br.