Telewizja Polska zaprezentowała pełny zwiastun swojego nadchodzącego filmu kinowego zatytułowanego Zenek. Biograficzna opowieść o jednym z najpopularniejszych muzyków w tym kraju już niebawem zawita do kin. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak oglądać zapowiedź wyczekiwanej produkcji.

fot. materiały prasowe

Zenek to film oparty na życiorysie Zenona Martyniuka – opowiada historię chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie, by śpiewać i bawić tłumy. Ukazuje drogę Zenka do ogromnego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi i ciężkiej pracy, przypłaconej często niemałymi wyrzeczeniami, zyskując miano króla polskiego disco polo.

W roli głównej zobaczymy Krzysztofa Czeczota. Poza tym na ekranie ujrzymy także młodego Zenona Martyniuka, którego sportretuje Jakub Zając. W obsadzie aktorskiej filmu są również Klara Bielawka, Jan Frycz i Piotr Cyrwus. Za kamerą filmu stanął Jan Hryniak, który pracował na scenariuszu autorstwa jego żony – Marty Hryniak.

Zenek w polskich kinach od 14 lutego 2020 roku. Czy myślicie, że film o gwieździe polskiego disco polo ma szansę odnieść wielki, kasowy sukces w kinach?