Autorka bestsellerowej powieści "365 dni" Blanka Lipińska na swoim oficjalnym kanale na YouTube zaprezentowała drugi zwiastun wyczekiwanego filmu erotycznego o takim samym tytule. Zapowiedź znajdziecie poniżej. Serdecznie zachęcamy do oglądania i komentowania zapowiedzi.

fot. materiały prasowe / NEXT FILM

Film 365 dni to nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli to młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel, dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Aby podjąć ostatnią próbę ratowania związku, razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go.

W roli Laury zobaczymy Annę-Marię Sieklucką. W filmie 365 dni oprócz najgorętszego duetu aktorskiego zagrali również m.in.: Magdalena Lamparska (Olga), Natasza Urbańska (Anna), Grażyna Szapołowska (matka Laury), Tomasz Stockinger (ojciec Laury), Bronisław Wrocławski (Mario) oraz Otar Saralidze (Domenico).

Premiera 7 lutego 2020.