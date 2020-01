Pixar ujawnił pierwszy zwiastun oraz plakat krótkometrażowej animacji zatytułowanej Lamp Life, która opowiada od przygodach Pasterki Bou, jednej z głównych postaci znanej z serii Toy Story. Historia umiejscowiona jest pomiędzy 3, a 4 częścią przygód Chudego, Buzza i reszty zabawek.

Film opowie jakich przygód doświadczyła Bou zanim pojawiła się w Toy Story 4. Przyjrzymy się jak toczyło się jej życie przy lampce oraz owcach. Wygląda to świetnie, zresztą jak każda krótkometrażówka stworzona przez Pixara.

Za reżyserię odpowiada Valerie LaPointe, autorka takich animacji jak Night Light, Upside Downed i Lolly’s Box. Produkcja zadebiutuje 31 stycznia i trafi bezpośrednio na platformę Disney+.

Głosu głównej bohaterce użyczy ponownie Annie Potts.

Toy Story studia Pixar to pierwsza w historii pełnometrażowa produkcja, w całości zrealizowana za pomocą animacji komputerowej. To również początek jednej z najlepszych, najbardziej dochodowych i najwyżej ocenianych serii filmowych w historii, mających dziś na swoim koncie dwa Oscary® i cztery nominacje do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Poniżej przedstawiamy plakat