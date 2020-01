Poznajcie Alexa Ridera, pracującego dla MI6 nastoletniego superszpiega stworzonego przez brytyjskiego pisarza Anthony’ego Horowitza. Dzisiaj Sony Pictures Television ujawniło premierową zapowiedź swojej serii zatytułowanej po prostu Alex Rider.

Alex dotychczas był bohaterem zapoczątkowanej w roku 2000 serii powieści o nastoletnim superszpiegu, która liczy jedenaście tytułów, dwunasta książka ma trafić na półki księgarni w 2020. Teraz bestsellerowa powieść została przeniesiona na mały ekran w formie 8-odcinkowego serialu produkcji Sony Pictures Television i Eleventh Hour Films. W tytułową rolą wcieli się Otto Farrant.

W obsadzie znaleźli się również Brenock O’Connor, Stephen Dillane, Vicky McClure, Haluk Bilginer, Andrew Buchan i Ronkẹ Adekoluẹjo. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon produkcji oparto na drugiej części cyklu o przygodach Alexa – Point Blanc. W książce nastolatek bada serię zagadkowych śmierci uczniów elitarnej szkoły we francuskich Alpach. Gdy Alex Rider dowiaduje się, że jego wuj Ian był szpiegiem i zginął podczas akcji (a nie wypadku samochodowym jak mu powiedziano), życie nastolatka staje na głowie. Alan Blunt, szef tajnej gałęzi MI6 znanej jako The Department, wyjaśnia Alexowi, że całe jego dzieciństwo było przygotowaniem go do roli szpiega. Zmuszony do rozwiązania zagadki śmierci wuja i powiązanych z nim morderstw dzieci miliarderów Alex niechętnie przyjmuje nową tożsamość i misję. Na domiar złego jego zadanie okazuje się znacznie bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać.

Przypomnijmy, że w 2006 roku, przygody tego agenta mogliśmy obejrzeć na dużym ekranie, produkcja nosi tytuł Alex Rider: Misja Stormbreaker. W naszym kraju serial będziemy mogli oglądać na AXN. Premiera jeszcze w tym roku.