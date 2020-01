Zapraszamy do obejrzenia intrygującego trailera do filmu Wiwarium. Produkcja, której reżyserem jest Lorcan Finnegan wygląda bardzo interesująco.

Gemma i jej chłopak Tom szukają swojego pierwszego wspólnego domu. Trafiają do pewnego agenta nieruchomości. Ten zaprasza ich na surrealistyczne, nowe osiedle na przedmieściach. Tam stoi ich „perfekcyjny dom rodzinny”. Coś tu jest jednak nie tak. Rzędy identycznych, wyglądających na niezamieszkałe domów wydają się ciągnąć w nieskończoność. Przypominające labirynt osiedle jest niczym pułapka. Bez względu na to, jak bardzo się starasz, żeby stamtąd wyjechać, zawsze wracasz do tego samego miejsca. O co tak naprawdę chodzi? Gdzie oni tak naprawdę są?

W głównych rolach występują Imogen Poots oraz Jesse Eisenberg.

Jak wyjawia nasza recenzentka:

[…] umyślnie sielanka jest tutaj zaszczuta niewygodą i pokazana w przerysowanym, pełnym makabreski anturażu. Czujemy się podczas seansu, niczym w laboratorium, gdzie eksperymentuje się na ludziach. Ich zachowania w obecnej rzeczywistości nie różnią się niczym od zwierząt wyuczonych pewnych odruchów i tych samych potrzeb w szczelnie zamkniętych klatkach. Inteligentny i nieprzewidywalny utwór o współczesnym życiu i ludziach, którzy w swoich potrzebach są jak postaci z ataku klonów.

Film swoją premierę miał podczas zeszłorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes.