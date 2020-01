Ryuichi Sakamoto napisał muzykę do nowego filmu Luci Guadagnino ze znakomitą i olśniewającą Julianne Moore w roli głównej.

Krótkometrażowy film, pod tytułem The Staggering Girl miał swoją uroczystą premierę podczas festiwalu w Cannes. Produkcja powstała we współpracy z dyrektorem artystycznym Pierpaolo Picciolim pracującym dla Valentino. Muzykę do filmu, jak już wspominaliśmy napisał Ryuichi Sakamoto, który komponując inspirował się, a później wykorzystał dźwięki… Materiałów przesłanych mu przez kreatora mody.

Film trafi na platformę MUBI już 15 lutego. Fani pracy Sakamoto będą czekać jeden dzień krócej, wtedy światło dzienne ujrzy album ze ścieżką dźwiękową, która będzie zawierała 11 kompozycji.

Twórca to japoński aktor, kompozytor i muzyk rockowy. Jest laureatem Oscara oraz Złotego Globu za muzykę do filmu Ostatni cesarz.

Lista utworów z filmu The Staggering Girl:

1. The Staggering Girl

2. Woman in Yellow

3. Woman in Yellow II

4. Casa

5. Woman in Yellow III

6. Night Garden

7. Toni

8. Tangling

9. Roma

10. Dance

11. Dance (Ambient Version)