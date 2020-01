Johnny Flynn zagra u boku Andrew Scotta w serialu, na podstawie książek Patricii Highsmith o Tomie Ripleyu.

Tom Ripley to młody, charyzmatyczny mężczyzna. Pewnego dnia zostaje zatrudniony przez bogatego człowieka, który próbuje przekonać swojego syna, Dickiego Greenleafa, który prowadzi wygodne życie, aby wrócił do domu. Akceptacja pracy przez Toma jest pierwszym krokiem do złożonego życia oszusta. W postać Toma wcieli się znany z serialuSherlock oraz Fleabag Andrew Scott.

Johnny Flynn sportretuje młodego bogacza Dickiego Greenleafa.

Proza pisarki (m.in. Utalentowany pan Ripley, Gra Ripleya) została już kilkukrotnie przeniesiona na ekran. W filmach tytułowego bohatera grali Matt Damon, John Malkovich, Dennis Hopper oraz Alain Delon.

Flynn to brytyjski aktor i muzyk. Niedawno nakręcił film Stardust, w którym wystąpi jako młody David Bowie podczas swojej pierwszej wizyty w USA w 1971 roku. Niedawno pracował także przy filmie dla platformy Netflix The Dig u boku Lily James, Bena Chaplina oraz Ralpha Fiennesa.

Zdobywca Oscara, Steven Zaillian (Lista Schindlera) odpowiada za scenariusz całego pierwszego sezonu, on też stanie za kamerą. Seria jest koprodukcją pomiędzy Showtime oraz Endemol Shine North America we współpracy z Entertainment 360 i Filmrights, zostanie zrealizowana na podstawie wszystkich 5 książek.

Data premiery nie jest jeszcze znana.