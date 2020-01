Nie nastąpiła jeszcze premiera pierwszego sezonu serialu Locke & Key, a jego twórcy już pracują nad kontynuacją. Jak ujawnia producent wykonawczy rozpoczęły się już prace nad scenariuszem do sezonu drugiego.

Carlton Cuse, showrunner i producent wykonawczy wraz z Meredith Averill nie planują spocząć na laurach. Cuse w wywiadzie dla serwisu Gamespot potwierdził, iż rozpoczął już pisanie scenariusza nie czekając na oficjalne zamówienie kontynuacji przez platformę Netflix.

Piszemy już sezon drugi mimo iż nie otrzymał on jeszcze oficjalnie zielonego światła. powiedział Carlton Cuse

Poinformował on także o możliwości zmian w odniesieniu do materiału źródłowego. Planowane jest stworzenie takiego zakończenia, aby pasowało ono do serialu telewizyjnego, nawet jeśli oznaczać będzie to odejście od komiksu, na którym bazuje produkcja. Locke & Key jest ekranizacją komiksu autorstwa Joe Hilla i Gabriela Rodrigueza.

Pierwszy sezon, składający się z 10 odcinków zadebiutuje na Netflix już 7 lutego. Jego fabuła skupi się na trójce rodzeństwa nazwiskiem Locke, które razem z matką przeprowadza się do rodzinnego domu, Keyhouse, pełnego magicznych kluczy mogących w jakiś sposób być powiązanym z tajemniczym morderstwem ich ojca. Gdy tylko rodzina zaczyna odkrywać kolejne klucze i ich unikalne moce, budzi się tajemniczy demon, który nie powstrzyma się przed ich kradzieżą.