Wytwórnia Focus Features opublikowała pierwszy zwiastun komedii Irresistible za reżyserię, której odpowiada Jon Stewart. Zobaczcie zapowiedź.

Jon Stewart jest także autorem scenariusza do swojego najnowszego projektu. W obu funkcjach debiutował przy filmie Rosewater z 2014 roku będącym dramatem politycznym. Stewart głównie znany jest jako komik i prowadzący telewizyjne programy typu talk show. Jeśli chodzi o jego aktorską karierę to kojarzyć możecie go z filmu Smoochy, Super tata, Oni czy Wspaniały Buck Howard.

W obsadzie aktorskiej Irresistible znajdują się Steve Carell, Chris Cooper, Rose Byrne, Topher Grace, Natasha Lyonne, Mackenzie Davis, C.J. Wilson i Will Sasso.

To polityczna komedia ocierająca się o satyrę opowiadająca o demokratycznym konsultancie politycznym, który pomaga emerytowanemu byłemu pułkownikowi Marine ubiegać się o posadę burmistrza w małym miasteczku w Wisconsin. Schody rozpoczynają się w momencie, gdy zainteresowanie wyborców wzbudza inny kandydat – republikanin. Wtedy to lokalna walka staje się niekontrolowaną i przezabawną walką o duszę Ameryki.

Film Irresistible na ekrany kin zawita już 29 maja br. Myślicie, że będzie to produkcja warta obejrzenia czy może jednak nie?