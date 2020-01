Z pewnością jednym z takich filmów jest Blade Runner 2049, który zachwycił wielu widzów i przede wszystkim fanów oryginalnego filmu z 1982 roku. Czy jest w ogóle szansa na to, że w przyszłości dostaniemy trzecią odsłonę ikonicznej serii science fiction?

Problemem jest słowo "sequel". Myślę, że kino potrzebuje oryginalnych historii. Aczkolwiek jeśli zapytasz mnie czy chciałbym ponownie odwiedzić to uniwersum, ale z nieco innej strony, to odpowiedź brzmi tak. To musiałby być oddzielny projekt. Coś nie będącego połączone z dwoma poprzednimi filmami. Detektywistyczna historia noir osadzona w przyszłości. Czasami budzę się w nocy śniąc o czymś takim.

powiedział w jednym z wywiadów Denis Villeneuve