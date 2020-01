"Sala samobójców. Hejter" - zwiastun nowego filmu nominowanego do Oscara Jana Komasy

Kino Świat, dystrybutor filmu Sala samobójców. Hejter zaprezentował pierwszy oficjalny zwiastun nowego dzieła nominowanego do Oscara Jana Komasy. Czy najnowsza propozycja od cenionego polskiego reżysera dorówna popularnością pierwszej części z 2011 roku?

fot. Jarosław Sosiński

Sala samobójców. Hejter to druga część nagrodzonego Srebrnymi Lwami wielkiego przeboju z 2011 roku. Tym razem Jan Komasa stworzył elektryzujący cyber-thriller – współczesną wersja "Romea i Julii", w której miłość przeradza się w hejt. Film trafi do kin w marcu, chwilę po wręczeniu statuetek Amerykańskiej Akademii, i jest kolejnym po Bożym Ciele efektem twórczej współpracy Jana Komasy z nominowanym do Paszportów "Polityki" scenarzystą Mateuszem Pacewiczem.

Na ekranie – plejada gwiazd. W roli głównej, zobaczymy znanego z serialu Druga szansa i programu "Ameryka Express", Macieja Musiałowskiego. Partnerować mu będą: Agata Kulesza, Maciej Stuhr, Vanessa Aleksander, Julia Wieniawa, Danuta Stenka, Jacek Koman czy Adam Gradowski. Sala samobójców. Hejter to świeże spojrzenie na mroczną stronę mediów społecznościowych i refleksja nad zagrożeniami, jakie niesie ze sobą hejt.

Tomek (Maciej Musiałowski), student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) – rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat, Tomek planuje zemstę na Krasuckich. Szansa pojawia się, kiedy otrzymuje pracę w agencji reklamowej, a wraz z nią dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy – Pawła Rudnickiego (Maciej Stuhr). Wkrótce plan internetowego hejtera zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, a droga do jego realizacji wiedzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej.