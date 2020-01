Z pewnością odcinek programu rozrywkowego "The View", którego gościem był Patrick Steward przejdzie do historii. A na pewno dla fanów uniwersum "Star Treka".

W środkowym odcinku programu "The View" gościem prowadzącego był Patrick Stewart oraz Whoopi Goldberg. Aktor oczywiście został zaproszony z racji premiery nowego serialu Star Trek: Picard, w którym gwiazdor powraca do ikonicznej roli Jeana-Luca Picarda.

W trakcie programu doszło do emocjonalnego momentu, w którym Steward zaprosił Whoopi Goldberg do zagrania w drugim sezonie nowej serii "Star Trek". Jak zapewne wszyscy fani uniwersum wiedzą aktorka miała okazję zaliczyć występ w serialu Star Trek: Następne pokolenie oraz kilku filmach, gdzie wcielała się w postać znaną jako Guinan. Była to barmanka na pokładzie USS Enterprise-D, która pojawiała się epizodycznie od drugiego do szóstego sezonu.

Patrick Stewart powiedział, że jest to zaproszenie od niego oraz producenta wykonawczego serialu, czyli Alexa Kurtzmana. Poniżej możecie zobaczyć ten moment:

Pod koniec XXIV wieku i 14 lat po odejściu z Gwiezdnej Floty, Jean-Luc Picard wiedzie spokojne życie w swojej winnicy, Chateau Picard. Znajduje go tam tajemnicza młoda kobieta, Dahj, która potrzebuje pomocy. Picard wkrótce zdaje sobie sprawę, że może ona mieć osobisty związek z jego przeszłością.

Star Trek: Picard możemy oglądać w Polsce na platformie streamingowej Amazon Prime Video.