Stacja FX kompletuje obsadę aktorską kolejnego sezonu znakomitej serialowej antologii American Crime Story. Najnowsza odsłona będzie zatytułowana "Impeachment" i skupi się na relacjach jakie łączyły byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona oraz Monikę Lewinsky.

Do obsady aktorskiej projektu noszącego tytuł "Impeachment" dołączyła gwiazda serialu GLOW – Betty Gilpin. Aktorka wcieli się w postać znanej i kontrowersyjnej pisarski, felietonistki oraz komentatorki politycznej Ann Coulter. Otwarcie krytykowała ona politykę i administrację Billa Clintona. Była również doradczynią prawną Pauli Jones, która pozwała do sądu prezydenta Billa Clintona za molestowanie seksualne. Tematem jej pierwszej książki był impeachment byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W "High Crimes and Misdemeanors: The Case Against Bill Clinton" znalazła się również sekcja dotycząca skandalu obyczajowego związanego z Moniką Lewinsky.

I to właśnie ten temat będzie motorem napędowym fabuły nowego sezonu American Crime Story. Scenariusz został oparty na książce Jeffreya Toobina "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal". Jego autorką jest Sarah Burgess. W rolę Clintona wcieli się Clive Owen. W obsadzie są także Annaleigh Ashford w roli Pauli Jones i Billy Eichner jako dziennikarz Matt Drudge.

Jak podoba Wam się dotychczasowa obsada aktorska serialu?