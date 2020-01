Kilka tygodni temu Patryk Vega wydał specjalne oświadczenie, w którym zaprzeczył spekulacjom, jakoby scenariusz filmu Bad Boy przenosił na ekran historię afery związanej z klubem piłkarskim Wisła Kraków. Dzisiaj polski filmowiec postanowił zdementować kolejne kontrowersyjne doniesienia.

fot. Aleksandra Mecwaldowska

Wczoraj pokazano światu oficjalny plakat promujący najnowszy film w reżyserii Patryka Vegi – Bad Boy. Widnieje na nim jedna z gwiazd produkcji Katarzyna Zawadzka, która wciela się w postać "Królowej chuliganów". Oczywiście z tego powodu w sieci zaczęto spekulować czy bohaterka portretowana przez aktorkę nie będzie wzorowana na poszukiwanej przez policję mieszkance Krakowa – Magdalenie Kralce.

Kobiecie zarzuca się kierowanie grupą przestępczą związanej z grupą kiboli Cracovii oraz handel narkotykami. Co więcej za Kralką wydano Europejski Nakaz Aresztowania i jest poszukiwana przez Interpol. Poniżej możecie obejrzeć materiał wideo, który Vega wrzucił na swoje media społecznościowe dementując jednocześnie związki postaci Zawadzkiej z Magdaleną Kralką.

Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr został policjantem, dla młodszego Pawła napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola, adwokat znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama i prokurator Annę. Tymczasem zauroczona Pawłem Ola, coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata.

Premiera filmu Bad Boy będzie miała miejsce 21 lutego.