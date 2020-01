HBO nakręciło miniserial na podstawie bestsellerowej książki Nie chciałaś wiedzieć, której autorem jest Jean Hanff-Korelitz. Produkcja nosi tytuł The Undoing, a w głównych rolach wystąpią gwiazdy kina Nicole Kidman i Hugh Grant.

Serial będzie składał się z sześciu epizodów, jego twórcą jest David E. Kelley znany z takiego hitu jak Wielkie kłamstewka. Za reżyserię odpowiada Susanne Bier (Nie otwieraj oczu, Wesele w Sorrento). Premiera jeszcze w tym roku.

Poniżej opis książki:

Grace, spełniona żona i matka, ma wspaniałe życie. Jest cenioną terapeutką. Wkrótce ma ukazać się jej książka Nie chciałaś wiedzieć, w której namawia kobiety, by zaczęły ufać swojej intuicji i kierowały się głosem rozsądku w doborze partnerów. Wierzy w to, że pierwsze wrażenie jest nieomylne. Nieoczekiwanie jej życie rozpada się na kawałki. Mąż przepada bez wieści, a nowa znajoma Grace zostaje zamordowana. Policja puka do jej drzwi. Niebawem terapeutka dokonuje serii przerażających odkryć. Okazuje się, że żyła w świecie iluzji i kłamstw. Zdruzgotana tym, jak daleko rozminęła się z własną teorią, musi zbudować swój świat na nowo…