Wiz Khalifa wespół z Ty Dolla $ign, Lil Yachty oraz Sueco the Child opublikowali utwór, pod tytułem "Speed Me Up" promujący film SONIC. Szybki jak błyskawica.

"Sonic the Hedgehog" to bardzo znana i lubiana seria gier japońskiej firmy Sega, której bohaterem jest niebieski jeż poruszający się z ponaddźwiękową prędkością. Popularność zdobył kilkanaście lat temu radując dzieciaki na całym Świecie. Sonic the Hedgehog pojawił się wcześniej w filmach Ralph Demolka oraz Player One, teraz bohater doczekał się własnego filmu.

Ben Schwartz udziela głosu Sonicowi, Tika Sumpter gra główną postać kobiecą, a sam Jim Carrey wciela się w Doktora Eggmana zwanego też Doktorem Ivo Robotnikiem, kompletnie szalonego i zwariowanego naukowca. Jego charakterystyczną cechą są długie brązowe wąsy i złe zamiary. James Marsden (Westworld) wcieli się w postać policjanta Toma Wachowskiego, który w duecie z Soniciem stoczy zacięty pojedynek z Eggmanem.

SONIC. Szybki jak błyskawica jest mieszanką animacji komputerowej i filmu aktorskiego. Produkcją zająć się Neal H. Moritz. Jeff Fowler odpowiada za reżyserię. Premiera wyczekiwanego w Polsce filmu już 28 lutego. Co sądzicie o utworze Wiza Khalify? Pasuje do Sonica?