Doctor Strange in the Multiverse of Madness będzie świetną okazją do zaprezentowania fanom MCU nowych postaci. W sieci zaczynają pojawiać się imiona bohaterów, którzy niebawem mogą zadebiutować na wielkim kinowych ekranie.

Coraz ciekawsze informacje i plotki pojawiają się w kontekście kontynuacji filmu Doktor Strange. Tym razem sprawa dotyczy nowych postaci, które już niebawem mogą zostać pokazane na ekranie w Kinowym Uniwersum Marvela.

Pierwszą z nich jest Brother Voodoo. Podobno Marvel Studios poszukuje do tej roli drugoplanowej mężczyznę w wieku od 27 do 42 lat, który sportretowałby postać karaibsko-haitańskiego pochodzenia. W komiksach był to niezwykle intrygujący sojusznik Stevena Strange’a, który nawet na pewnym etapie historii przywdział płaszcz Najwyższego Czarnoksiężnika (Sorcerer Supreme). Co ciekawe w komiksach Jericho Drumm, znany właśnie jako Brother Voodoo romansował ze Scarlett Witch.

Drugą postacią, która miałaby pojawić się w MCU jest America Chavez znana także jako Miss America. Ma się w nią wcielić nastoletnia aktorka latynoskiego pochodzenia. Na pewno jej pojawienie się w uniwersum jest możliwe z racji planów zbudowania nowej drużyny superbohaterów. Nie jest tajemnicą, ze mówi się o wprowadzenie Kate Bishop w serialu Hawkeye, natomiast w produkcji WandaVision mamy poznać postać o imieniu Hulkling.

Oczywiście na ten moment dla Marvel Studios najważniejszą rzeczą jest znalezienie nowego reżysera. Premiera filmu w 2021 roku.