Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell oraz Hugh Grant w jednym filmie, nasączonym dobrym whisky i pełnokrwistym humorem. Na dodatek z niezłą muzyką… Światło dziennie ujrzała ścieżka dźwiękowa Dżentelmenów.

Wytwórnia Sony Classical wydała album ze ścieżką dźwiękową do komedii, naszpikowanej akcją w reżyserii Guya Ritchiego, pod tytułem Dżentelmeni. Świeży album zawiera oryginalną muzykę do filmu skomponowaną przez Chrisa Bensteada. To jego pierwsza, całkowicie skomponowana po swojemu ścieżka, ale jego pracę i wkład w rozwój kinematografii jest ogromny. Chris pracował jako inżynier dźwięku przy takich produkcjach jak: Aladyn, Kapitan Phillips, Grawitacja, Thor, Czarny Łabędź i wiele innych.

Dżentelmeni powstają na bazie scenariusza napisanego przez Guya Ritchiego. Londyński półświatek obiega plotka, że Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Amerykanin, który zbudował tu narkotykowe imperium, chce się wycofać z rynku. Może nie służy mu klimat albo obawia się brexitu. Grunt, że rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty, groźby, pochlebstwa. Niektórzy próbują szantażu albo przekupstwa. Pearson jednak najwyraźniej nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń. A pewien cwany i dowcipny dziennikarz (Hugh Grant) szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Pearson okazuje się jednak mistrzem gangsterskiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna, ale dżentelmeni przecież nie rozmawiają o pieniądzach.

Premiera filmu już 14 lutego. Pozycja obowiązkowa w Walentynki.

Pełna lista utworów:

1. Play a Game With Me (2:37)

2. A Proper Handsome C**t (2:10)

3. Gala Dinner (2:13)

4. Big Dave (3:19)

5. The Unique Method (2:29)

6. White Widow Super Cheese (3:01)

7. Young and Foolish Dragon (1:31)

8. The Toddlers (1:35)

9. Grub in the Tub (2:45)

10. Drug Den (3:31)

11. Lord George (3:44)

12. Is That a Gun? (3:57)

13. Reduce Market Value (2:06)

14. Wanking Into a Hankie (1:24)

15. I Was on to You (1:45)

16. The Russians (2:36)

17. Pound of Flesh (4:05)

Album w całości dostępny na Amazon.