Dan Levy został laureatem w kategorii Najlepsze indywidualne osiągnięcie: muzyka za film I Lost My Body, zrealizowany dla Netflix.

Levy osobiście odebrał nagrodę podczas 47. Annie Awards w Royce Hall w UCLA. Laureat zostawił w tyle kilku solidnych kandydatów w tej kategorii: Gints Zilbalodis (PROJĀM), Christophe Beck, Frode Fjellheim, Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez (wszyscy Kraina Lodu 2), Mark Ronson i Theodore Shapiro Spies in Disguise i Randy Newman Toy Story 4.

Kompozytor znany jest z pracy przy kilku projektach: My Guy, The Passenger, Camping sauvage, Empire of the Wolves, Rémy Bernard, Charmant garçon

Pełna lista utworów:

1. J’ai perdu mon corps

2. Intuition

3. That Night

4. A Hand in the City

5. Memories

6. Fluorescent

7. You’re the One S+C+A+R+R

8. Horizon

9. Igloo

10. Suburban

11. Camtar (feat. Swan)

12. Rosalie

13. Intercom

14. Music Box

15. Sale soirée (feat. L’Ordre Du Périph)

16. Fly’s Fate

17. Snow

18. End Credits Alternative (Bonus Track)

19. I’m Here (Bonus Track)

20. La complainte du soleil (Laura Cahen)

Pełna ścieżka dźwiękowa dostępna jest na SPOTIFY.